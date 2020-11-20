В Курской области мужчина трижды ударил ножом пенсионерку за отказ продать алкоголь

фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Курской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Щигры. Его обвиняют в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 17 октября около половины девятого вечера пьяный мужчина пришел в квартиру по улице Лазарева города Щигры к знакомой и попросил продать ему спиртное. Но 74-летняя женщина отказалась. Из-за того начался скандал, в процессе которого обвиняемый достал нож и трижды ударил им в грудь пенсионерку. А затем скрылся. К счастью, медики успели вовремя, и курянка осталась жива.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следствие устанавливает обстоятельства случившегося.