В Курске отец и сын напали и ограбили 55-летнюю местную жительницу

За два дня к курским правоохранителям обратились сразу четыре местные жительницы, которые стали жертвами грабежей и разбойных нападений. Потерпевшие – женщины в возрасте 80, 63, 60 и 55 лет.

Одно из преступлений, где пострадала 55-летняя курянка, произошло на улице Краснополянской. Женщина выходила из продуктового магазина, в этот момент к ней приблизились двое неизвестных мужчин. Угрожая ножом, один из них потребовал сумку. Потерпевшая попыталась сопротивляться, но потеряла равновесие и упала. На крик о помощи подоспели прохожие, но к этому времени курянку ранили в шею и руки. После чего нападавший выхватил сумку и скрылся с подельником. Горожане вызвали полицию и бригаду скорой медицинской помощи.

Полицейские выяснили, что преступление совершили отец и его 19-летний сын. Их задержали в гостиничном комплексе. Оказалось, что старший мужчина причастен и к другим криминальным инцидентам. Он в одиночку совершил два грабежа в отношении женщин 80 и 60 лет, а также разбойное нападение на 63-летнюю местную жительницу.

Силовики возбудили уголовные дела по ст. 161 УК РФ «Грабёж» и ст. 162 УК РФ «Разбой». Оба фигуранта находятся под стражей.