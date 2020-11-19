С 23 ноября в Курске будут отключать свет

Электричество отключат в двух округах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с проведением плановых ремонтных работ с 23 по 27 ноября в Курске будут отключать электричество.

В Сеймском округе:

С 23 по 27 ноября с 9-30 до 15-00: ул. Менделеева 63-75, 63а, 65а ул. Кулакова 24-32, 140, 140б, ПЛК 48-54, 48а, 48б, ул. 1-я Цветовская 7-39, 6-38, ул. Цветовский переулок, ул. Цветовский проезд, ул. 2-я Цветочная 27-45, 28а, б, в, 48.

Телефон для справок: 32-32-15.

В Железнодорожном округе:

С 23 по 27 ноября 2020г. с 09-00 до 17-00: ул. Островского 1-45, ул. Маяковского 157-179, 154- 230, ул. 1-я Западная 2-24,1-35, ул. Маяковский п-д. 2-34, 1-33, ул. 2-я Западная 2-22, 1-17, ул. Северная 1-19, 2-14, ул. 1-й Северный п-к. 1-11, 2-12, ул. 2-й северный п-к 1-13, 2- 12, ул. 3-й Северный п-к. 2-8, 1-7.

25 и 26 ноября 2020г. с 09-00 до 17-00:

ул. Каширцева 19-43, 34-80, ул. Линейная 21-33, 26-40, ул. Железнодорожная 47-59, 46-60, ул. Путейская 25-53, 24-52, ул. Ордженикидзе 21-37, 18-34, ул. 2-я Путейская 35-61, 28-50, ул. Путейская 27-57, 36-62, ул. 6-й Щигровский пер. 1-33, 2-18, ул.1-й Воронежский пер. 2-58,6-18, 1-31, 9-19, ул. 2-й Воронежский пер. 1-13, 2-10, ул. 3-я Воронежская 1-13,17-29, 2-14, 18-34, ул. 2-я Щигровская 24-48, 50-62, 15-37, 43-49, ул. 5-й Щигровский пер. 3-17, ул. Каширцева 44-106, 46а/1-46а/6, ул. 4-й Щигровский пер. 2-16, 1-9, 3-й Щигровский пер. 2-10, 1-17, ул. 1-я Щигровская 16-46, 2-40, 1-41 45-75, СНТ Вымпел ТП 544, СНТ Икар, ул. 3-я,4-я,5-я, 6-я Восточная, ул. Расцветная, ул. 11-й Щигровский пер. 4-32, 1-25, ул. 10-й Щигровский пер. 2-26, 1-29, ул. Чапаева 22-76, 55-113, ул. Коммунальная 6-82, 51-79.

Телефон для справок: 26-32-10.