В Курске благоустроили 48 дворов

В 48 дворах и на четырех общественных территориях работы закончены

В Курске завершается благоустройство дворов и общественных пространств. В 48 дворах и на четырех общественных территориях работы закончены. Сейчас подрядчики подрядчики выполняют работы на Ермошкином озере и в сквере по улице Белгородской. Полностью благоустроить эти места отдыха планируется в 2021 году.

В этом году по программе «Комфортная городская среда» выделено почти 139 миллионов рублей на благоустройство 51 дворовой и 6 общественных территорий. В следующем году запланировано выделить 175 миллионов рублей.

На эти средства благоустроят 52 двора и пять общественных территорий, среди которых третья очередь излюбленного места отдыха курян «озеро Ермошкино», парк Железнодорожников, а также территория бывшего тира в парке Дзержинского.