Курянка вынесла из магазина одежды на 30 тысяч рублей

Женщина успела похитить пальто, куртку, блузки, джемпера и юбки Фото: Из архива "КП"

Железногорские полицейские задержали подозреваемую в серии краж из магазина одежды. 32-летняя местная жительница приходила неоднократно в магазин и набирала вещи в примерочную. С понравившихся моделей она срезала магнитные чипы, прятала одежду в сумку и выносила за пределы магазина.

Женщина успела похитить пальто, куртку, блузки, джемпера и юбки. Причиненный ущерб составил более 30 тысяч рублей. Похищенное имущество у нее изъяли. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ - "Кража".