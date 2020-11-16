Под Курском сгорел деревянный дом

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

16 ноября в 02:05 в Службу спасения по Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома в Судже на улице Красноармейской. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 42 Суджанского района, сотрудники полиции, работники электросетей и газовой службы, скорая помощь.

Пожар локализовали в 02:11, ликвидировали в 02:15. В жилом деревянном доме размером 9х9 метров огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, повредил внутреннюю отделка дома и вещи б/у.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.