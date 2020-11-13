Курским медикам передали 200 защитных экранов

Проект «НКО против COVID-19» стартовал весной этого года

В Курской области продолжает работу проект «НКО против COVID-19». Участники движения получили поддержку Фонда Президентских грантов в размере 5 млн рублей, за счет этих средств до февраля 2021 года будет изготовлено 50 тысяч визоров.

Работы уже стартовали, за прошедшую неделю в лечебные учреждения региона, а также сотрудникам областных управлений ФСИН и МЧС было передано уже более двух тысяч защитных экранов.

В четверг руководитель регионального отделения общественной организации «Человек и Закон» Александр Терновцов и глава ассоциации содействия развитию ТОС в Курской области Дмитрий Бобрышев передали защитные визоры медперсоналу областной клинической инфекционной больницы имени Н.А. Семашко и Курской областной клинической больницы. В комплектах было по 200 экранов.

Проект «НКО против COVID-19» стартовал весной этого года. Он объединил представителей 23 общественных организаций, учебных заведений и простых мейкеров, которые на 3D-принтерах изготавливали визоры. Тогда было напечатано 30 тысяч защитных экранов.