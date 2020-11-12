Иконы, изъятые на Курской таможне, передадут в музей

Иконы: «Тайная Вечеря» и «Божья Матерь Владимирская», являются художественными ценностями

В марте 2019 года на таможенном посту МАПП «Суджа» во время досмотра личных вещей у 32-летней москвички, выезжающей из России в Сумскую область, нашли две живописные иконы «Тайная Вечеря» и «Божья матерь Владимировская «Умиление». Женщина пояснила, что иконы принадлежат ее семье.

Так как иконы не были задекларированы и отсутствовало разрешение Минкультуры России на право вывоза данных культурных ценностей из России, было возбуждено дело об административном правонарушении. Иконы изъяли и направили на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, живописные иконы: «Тайная Вечеря» и «Божья Матерь Владимирская (Умиление)», являются художественными ценностями и относятся к категории культурных ценностей, как предметы отправления религиозного культа, созданные более 50 лет назад. Вывоз их с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возможен только при наличии разрешения Минкультуры России на право вывоза данных культурных ценностей.

Нарушительнице штраф без конфискации предметов административного правонарушения. По истечении года, хозяйка образов прав на иконы не предъявила и действий по их получению обратно не предприняла.

«Бездействие гражданки послужило основанием для обращения Курской таможни в суд с заявлением о признании товара бесхозяйным и передаче его в федеральную собственность Российской Федерации»,- сообщил начальник правового отдела таможни Игорь Ивахненко. – «Суд заявление таможни удовлетворил».

В дальнейшем по решению Минкультуры России конфискованные иконы будут переданы на ответственное хранение в один из музеев Центрального федерального округа.