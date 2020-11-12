Под Курском сгорела иномарка

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 человек и четыре единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

12 ноября в 8:30 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Верхняя Медведица Курского района. На место происшествия были выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 8 города Курска, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух легковых и одного грузового автомобиля. Автомобиль «Мицубиси загорелся». Огонь потушили спасатели.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники.