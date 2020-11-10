82-летняя курянка перевела мошенникам 350 тысяч рублей

Полиция просят курян рассказать своим пожилым родственникам о схемах мошенничества Фото: Из архива КП.

Сообщение о списании накоплений поступило в дежурную часть полиции от 82-летней пенсионерки. Пожилая женщина поверила в самую распространенную схему мошенников – легенду о несанкционированной атаке на банковский счет. Сотрудник, представившийся работником службы безопасности банка, позвонив по телефону, срочно попросил курянку перевести накопления на безопасный резервный счет. Женщина направилась к ближайшему банкомату, где сначала обналичила 350 тысяч с карты, а после зачислила их на счет, который ей диктовали. После этого абонентский номер «банка» стал недоступен.

Женщина несколько дней была уверена, что ее средства в безопасности. Спустя несколько дней о случившемся она рассказала своим родственникам, которые объяснили, что все деньги пенсионерка перевела мошенникам.

Полиция в очередной раз призывает граждан соблюдать бдительность в работе с финансовыми операциями. Тщательно перепроверяйте поступающую информацию.

Стражи порядка настоятельно просят курян рассказать своим пожилым родственникам о схемах мошенничества и простых действиях, как не стать жертвой преступников.