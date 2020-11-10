В Курской области откроют еще 416 ковид-коек

До конца недели будет открыто 60 мест в Фатежской ЦРБ Фото: Из архива КП.

В медицинских учреждениях региона сейчас развернуто 1570 коек для пациентов с коронавирусом, из них 962 места обеспечены кислородом, сообщает комитет здравоохранения Курской области.

Больные COVID-19 проходят лечение в стационарах восьми медицинских учреждений. Это областная клиническая инфекционная больница им. Н.А. Семашко, Курская городская больница № 6, БСМП, Железногорская городская больница, Курская городская клиническая больница № 4, госпиталь для ветеранов войн, Советская ЦРБ и Курский городской родильный дом.

К открытию готовят еще 416 мест, большая часть их будет обеспечена кислородом. Из них 206 коек организуют в Курской городской больнице №1, 110 мест – в Тимской ЦРБ, 40 – в Солнцевской ЦРБ. До конца недели будет открыто 60 мест в Фатежской ЦРБ