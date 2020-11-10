Режим самоизоляции по коронавирусу: на улицах Курска бесплатно раздают маски

СИЗы раздают на остановках Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске началась бесплатная раздача одноразовых масок на остановках общественного транспорта.

10 ноября средства индивидуальной защиты волонтеры предлагают курянам на троллейбусных остановках «Красная Площадь», «Площадь Добролюбова», «Улица Пучковка», трамвайных остановках «Центральный рынок» и «Площадь Перекальского», а также на остановке «МегаГринн» на улице Карла Маркса.

Волонтеры будут раздавать маски до 20 ноября на разных остановках общественного транспорта. В общей сложности бесплатно распространят порядка 40 тысяч СИЗов.