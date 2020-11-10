В Курске ковид-пациентов будут выписывать из больницы до получения результатов теста

Курян будут выписывать досрочно при улучшении состояния Фото: Светлана ВОЛКОВА

Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Теперь разрешается переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на COVID-19.

- Это допустимо при наличии стойкого улучшения клинической картины заболевания у пациента, отсутствии лихорадки и признаков нарастания дыхательной недостаточности, а также при имеющихся удовлетворительных анализах, пояснили в администрации региона.

И.о главного врача областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко Олег Девянин отметил, что такая тактика позволит иметь резерв свободных коек и избавит от необходимости ожидания результатов мазков выздоравливающих пациентов, находящихся в удовлетворительном состоянии и не нуждающихся в стационарном лечении.

Как значится в рекомендациях, при выписке пациента до получения двух отрицательных результатов лабораторных исследований его транспортировка в домашние условия осуществляется санитарным транспортом.

Рентгенография и/или КТ перед выпиской для оценки динамики пневмонии не являются обязательными процедурами, но могут быть назначены лечащим врачом по клиническим показаниям.

Пациенту необходимо будет соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных результатов на COVID-19. Также до получения второго отрицательного результата анализа на коронавирус пациента в стационаре смогут перевести на койку для больных в состоянии средней степени тяжести