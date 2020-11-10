Под Курском в сгоревшем авто погиб 23-летний парень

От удара автомобиль загорелся Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

10 ноября примерно в 05:25 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался по трассе М2 со стороны Москвы в направлении Белгорода. На 527 километре автодороги около кафе «Михалыч» в Курском районе он не справился с управлением и наехал на препятствие.

От удара автомобиль загорелся. На место ДТП приехали пожарные-спасатели, полиция и скорая помощь. На трассе образовалась огромная пробка, движение организовали через Курск.

Огонь оперативно потушили. К сожалению, водителя спасти не удалось, он погиб. 31-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.