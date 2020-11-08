В Курске сгорел гаражный бокс

Возгорание произошло днем Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 13:58 8 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Карла Маркса в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №8 ПСЧ №2, СЧ №1 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 14:03 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 14:11, ликвидировано в 14:15, сообщили в МЧС.

В результате пожара в гаражном боксе произошло обрушение кровли, повреждены автомобили находящиеся внутри.

Пожар тушили 22 человека и восемь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.