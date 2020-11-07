Вывезли 300 кубов древесных отходов

В Курске прошел субботник. Сотрудники мэрии и горожане привели в порядок территорию от улицы Сумской до проспекта Плевицкой. Они очистили участок вдоль дороги от поросли и кустарников.

Всего на субботнике было задействовано 17 единиц техники: два погрузчика, одна дробильная машина и 14 самосвалов. Вывезли 300 кубов древесных отходов, еще 45 кубометров - переработали в щепу на месте.

На следующей неделе вывезут и переработают еще 1,5 тысячи кубов древесных отходов.