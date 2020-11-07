Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в четвертой больнице установили томограф

Оборудование приобреталось в рамках национального проекта Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В курской городской больнице № 4 установили компьютерный томограф. Новый 64-срезовый томограф является многофункциональным аппаратом и позволяет получать пространственное изображение внутренних органов и оценивать сосудистый кровоток.

Оборудование приобреталось в рамках национального проекта «Развитие детского здравоохранения». В условиях пандемии коронавируса его будут использовать для диагностики заболеваний как у детей, так и у взрослых.

«Я уверен, что эта машина справится. Думаю, порядка 50-60 исследований в сутки она должна проводить», - отметил замгубернатора Андрей Белостоцкий.

В городской больнице № 4 открыто ковидное отделение, рассчитанное на 60 коек.

«Мы планируем разграничить потоки пациентов, сделать отдельный вход для больных с пневмонией. Сейчас наши проектировщики работают над этим», - отметил главный врач городской больницы № 4 Александр Лашин.