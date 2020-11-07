Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в городе прошел ночной рейд по барам

Мониторинг будет продолжен

Специалисты областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства совместно с представителями администрации Курска и полиции провели мониторинг предприятий общепита.

Со 2 ноября кафе, барам и ресторанам запрещено работать с 23:00 до 06:00. Временное ограничение было введено в регионе по рекомендации Роспотребнадзора.

Рейд стартовал в 23:20 на проспекте А. Дериглазова с проверки баров «Пятница» и Caramel. Двери первого заведения были плотно закрыты. Во втором обнаружены засидевшиеся посетители. Персонал старался прервать пятничный отдых своих клиентов, собирая для них заказанные с собой блюда. Проведена разъяснительная беседа.

А вот ресторану Chulan было выдано предписание. Практически в полночь здесь продолжались танцы и застолье. Ресторан «Фергана» и бар Amsterdam оказались закрытыми.

Владельцев баров, кафе, ресторанов просят предупреждать своих посетителей о графике работы заранее. В 23:00 клиентов в помещении быть не должно. Мониторинг будет продолжен.