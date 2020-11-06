В Курске волонтеры помогают пенсионерам избавиться от мусора

Проект действует пока только в одном микрорайоне города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Проект инициирован экологическим движением “ЭкоКурск” и Ресурсным центром добровольчества Курской области.

Волонтеры проекта помогают пенсионерам и маломобильным людям в вывозе мусора и собранного вторсырья. Спецавтобаза предоставляет автотранспорт, ее сотрудники вместе с волонтерами обходят подъезды, вывозят мусор - несортированный на полигон, вторсырье на переработку.

Пока география проекта ограничена - за помощью могут обратиться жители четырех и пяти этажных домов района КЗТЗ, позвонив по номеру 37-01-59.