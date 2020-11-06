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Общество

В Курске волонтеры помогают пенсионерам избавиться от мусора

Вызвать добровольных помощников на дом могут жители КЗТЗ
Ольга ДАНИЛОВА
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Проект действует пока только в одном микрорайоне города

Проект действует пока только в одном микрорайоне города

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Проект инициирован экологическим движением “ЭкоКурск” и Ресурсным центром добровольчества Курской области.

Волонтеры проекта помогают пенсионерам и маломобильным людям в вывозе мусора и собранного вторсырья. Спецавтобаза предоставляет автотранспорт, ее сотрудники вместе с волонтерами обходят подъезды, вывозят мусор - несортированный на полигон, вторсырье на переработку.

Пока география проекта ограничена - за помощью могут обратиться жители четырех и пяти этажных домов района КЗТЗ, позвонив по номеру 37-01-59.