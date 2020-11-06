Курским родителям, обеспокоенным ситуацией с ковид, предложили перевести детей на домашнее обучение

Сейчас дистанционно занимаются в регионе более 300 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 ноября комитет образования и науки Курской области провел совещание в режиме видеоконференции с директорами курских школ и руководителями районных отделов образования. Решался вопрос о форме получения образования тех обучающихся, родители которых обеспокоены рисками заболеваемости детей в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Как отметила председатель областного комитета образования и науки Наталья Пархоменко, согласно федеральному законодательству общее образование может быть получено как в организации, так и вне ее.

- Помимо традиционного образования в школе родители могут выбрать обучение по индивидуальному учебному плану либо форму семейного образования. Два этих варианта дадут возможность ограничить посещение школы и тем самым сократить социальные контакты обучающихся, - пояснили в администрации региона.

Чтобы перейти с традиционной формы обучения на иную, родителям нужно написать заявление на имя директора школы. Сделать это можно в любое время.

Сейчас, например, в Курске формат семейного образования используют 328 обучающихся, в их числе юные спортсмены и музыканты, которые постоянно ездят на соревнования и конкурсы.

- Уверена, что родители, которые воспользуются такими форматами обучения, смогут ограничить социальные контакты детей вне дома, - отметила Наталья Пархоменко.

Если родители решат снова вернуться к традиционному формату обучения, будет достаточно написать заявление на имя директора.

Напомним, до 22 ноября курские школы частично переходят на дистанционное обучение из-за эпидемии с коронавирусом.