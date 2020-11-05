Отремонтировали четыре участка трасс регионального значения

В Курской области завершаются дорожные работы на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы уже завершены на 58 объектах из 70. В Курске отремонтировали 98% улиц, в числе которых Белгородская, Бойцов 9-й дивизии, Комарова, Малышева, Народная и Дейнеки.

В надлежащее состояние рабочие привели девять участков автомобильных дорог местного значения: ул. Центральная в д. 1-я Моква Моковского сельсовета, ул. Сосновая в д. Ворошнево Ворошневского сельсовета, ул. Гражданская в м. Свобода, ул. Мира в с. Соколье, ул. Молодёжная в с. Басово Титовского сельсовета, Курск-Борисоглебск - Погожее - ул. Красинка, ул. Кавыршинка, ул. Советская в д. Будановке, ул. Почтовая в м. Свобода.

Отремонтировали четыре участка трасс регионального значения: Курск - Касторное, д. Лошаковка - х. Пенский - Подол, Обоянь - Суджа, Курск - Поныри - Зиборово.

Завершили строительство двух крупных объектов. Один из них Отрешково – Петровское - Беседино - Безобразово в Курском районе протяженностью 960 м. В Курске возвели магистральную улицу по проспекту Дружбы и ул. Просторной протяженностью более 3,3 км.

До конца года планируется также завершить строительство путепровода через железную дорогу в Курчатове и реконструкцию участка автодороги Курск-Поныри.