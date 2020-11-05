В Курской области за два года расселили пять тысяч "квадратов" аварийного жилья

Курской области выделены дополнительные лимиты на этот год в объеме 71,6 млн рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2019-2020 годах в Курской области планировалось обеспечить новым жильем 90 человек, а по факту новоселами стали 506, сообщили в администрации региона. Вместо запланированных изначально 1,65 тыс. кв. м расселено порядка 5 тыс. кв. м аварийного жилья. По оценке Минстроя, по этим показателям Курская область занимает восьмое место среди российских регионов.

До конца года новое жилье получат еще 48 человек, проживающих в Курске и на территории Черницынского сельского совета Октябрьского района.

В Щиграх и Обояни переселения ждут 15 семей и 10 семей соответственно. В этом году там начинается строительство многоквартирных домов, сдать которые планируется во втором квартале 2021 года.

Как рассказал председатель регионального комитета строительства Роман Денисов, решением Фонда содействия реформированию ЖКХ от 27 октября 2020 года Курской области выделены дополнительные лимиты на этот год в объеме 71,6 млн рублей.

В настоящее время разрабатывается проект адресной программы по переселению граждан с учетом дополнительных финансовых средств и готовится заявка в Фонд ЖКХ на выделение данных средств.

Адресная программа Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана на 2019-2025 годы. В ней участвуют 12 муниципальных образований.

Всего планируется расселить 1289 человек из 65 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Общая площадь аварийного жилья – 17 675 кв. м. По программе осталось переселить 783 человек из 51 аварийного дома общей площадью 12731,93 кв. м.