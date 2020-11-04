В Курской области впервые провели лапроскопию на щитовидной железе

В регионе опробовали новую методику Фото: Из архива КП.

В конце октября для сотрудников Курской областной клинической больницы прошел мастер-класс столичного хирурга высшей категории кандидата медицинских наук Виталия Мещерякова. Ведущий специалист в области эндокринной хирургии обучил медицинский персонал уникальным методам лечения заболеваний щитовидной железы на современном оборудовании – лапароскопической стойке.

- Виталий Львович продемонстрировал пять хирургических вмешательств, - прокомментировала заведующая хирургическим отделением Ольга Горбачева. - Стойка пробудет на апробации около месяца. За этот период мы сможем провести 10-15 плановых и экстренных операций.

Курские хирурги используют полученный опыт. 3 октября девушке успешно удалили часть щитовидной железы через небольшие разрезы. Это позволило снизить риск повреждения гортанных нервов, сократить срок нахождения пациентки на больничной койке и ускорить ее реабилитацию, сказали в администрации региона.