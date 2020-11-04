В Курске два водителя пострадали в ДТП

Полиция выясняет причины ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП случилось 3 ноября. 60-летний водитель Грейт Волл, выезжая с прилегающей территории в сторону федеральной автодороги "Курск-Борисоглебск" напротив дома 23/6 по улице Третья Агрегатная врезался в "Ладу Калину", за рулем которой был 59-летний водитель. "Лада Калина" при этом двигалась по улице Третья Агрегатная в сторону улицы Чайковского Курска.

- Оба водителя получичли травмы. Полиция разбирается с обстоятельствами аварии, - пояснили в полиции.