Коронавирус в Курской области: работает горячая линия по вопросам направления на КТ

Если на снимке к концу первой недели изменений нет, то и на КТ их не будет

На базе курского онкоцентра работает горячая линия по вопросам направления пациентов на компьютерную томографию в государственные медучреждения. По телефону 8(4712)73-18-96 звонки принимаются с 09:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

Специалисты разъясняют, что пациенту сначала необходимо записаться на прием к врачу, который, при наличии показаний, даст направление на компьютерную томографию. После проведения исследования результаты КТ будут направлены лечащему врачу.

«Если есть подозрение на COVID-19 и болезнь держится 4-6 дней, можно сделать рентгеновский снимок по назначению лечащего врача. Если на снимке к концу первой недели изменений нет, то и на КТ их не будет», - разъясняет врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Курского онкологического научно-клинического центра им. Г.Е. Островерхова Петр Сычев.

Комитет здравоохранения Курской области напоминает, что КТ не является методом скрининга, поэтому назначать себе самому и делать исследование в целях профилактики не нужно. Лучевая нагрузка на пациента измеряется сотнями рентгеновских снимков.