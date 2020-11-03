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Масочный режим в Курске: в торговых центрах проходят проверки

Комиссия посетила «Манеж»
Яна ШЕЛЕСТ
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Мониторинг сферы торговли на предмет соблюдения масочного режима будет продолжен

Мониторинг сферы торговли на предмет соблюдения масочного режима будет продолжен

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области выезжают для контроля на обследование магазинов, торговых центров, рынков и предприятий общепита несколько раз в неделю.

Они также оперативно реагируют на жалобы. Очередной сигнал поступил на нарушения в ТЦ «Манеж»: охранники перестали следить за наличием масок у посетителей.

Мониторинг представителей комитета и Роспотребнадзора показал, что масочный режим здесь соблюдают как в коридорах торгового центра, так и в отдельных павильонах. В торговом центре каждые полчаса проводят дезинфекцию ручек продуктовых тележек, каждые три часа – полов.

Мониторинг сферы торговли на предмет соблюдения масочного режима будет продолжен. Представителей торговли и общепита, а также посетителей просят добросовестно относиться к вопросам безопасности.