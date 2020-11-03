Коронавирус в Курске: в регионе работают "горячие линии"

Ситуация в регионе по ковид остается сложной Фото: Из архива КП.

В регионе работает ряд "горячих линий" в связи с пандемией ковид.

8-800-2000-112 — телефон федеральной горячей линии;

(4712) 32-43-19, +7-920-727-06-89 — телефоны областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко (круглосуточно);

(4712) 58-71-86 — телефон регионального Управления Роспотребнадзора по Курской области;

(4712) 70-23-28 — горячая линия для помощи пожилым гражданам в вопросах, связанных с коронавирусом и социальным обслуживанием в сложившемся положении (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).

8-800-200-3411 — телефон «горячей линии» для пожилых людей (по вопросам помощи людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан);

+7-920-727-7870 — телефон для психологической помощи.