Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: продлили беззаявительный порядок соцвыплат

В регионе продлили некоторые выплаты, в том числе на детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с сложной ситуацией по коронавирусу в регионе проблили беззаявительный порядок некоторых соцвыплат.

Органам социальной защиты населения на основании сведений, имеющихся в личных делах получателей пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты на покупку продуктов питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, в беззаявительном порядке осуществить продление этих выплат, говорится в новой редакции постановления.

Правило распространяется в случае истечения срока предоставления этих выплат в период с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года включительно, сообщили в администрации региона.