Коронавирус в Курске: восемь групп в детсадах закрыты на карантин

Несколько групп закрыли на карантин Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как доложил председатель комитета образования Сергей Белкин, на данный момент в областном центре детские сады посещают 10 тысяч маленьких курян, в шести дошкольных учреждениях восемь групп находятся на карантине.

В мэрии считают, что только при соблюдении мер защиты — а это ношение масок, соблюдение социальной дистанции и отказ от ненужных контактов — удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах - в торговых центрах и на транспорте.

Продолжилжается мониторинг соблюдения масочного режима. Также на контроле – регулярная дезинфекция общественного транспорта и наличие санитайзеров в торговых точках.