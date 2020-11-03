В Курске разыскивают водителя, который сбил пешехода

Авария случилась около семи утра Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 2 ноября примерно в шесть часов 40 минут. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал со стороны улицы Магистральная по проспекту Кулакова в направлении улицы Народная.

Напротив дома 144/А по проспекту Кулакова он сбил 58-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения авто.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.