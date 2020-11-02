В Курске появится центр военно-патриотического воспитания

Юные патриоты будут посещать мероприятия по физическому и патриотическому воспитанию

В следующем году в Курске появится учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Здесь молодые люди получат знания по начальной военной подготовке.

Юные патриоты будут посещать мероприятия по физическому и патриотическому воспитанию. Для них будут организованы встречи с Героями России и ветеранами, конкурсы, лекции и практические занятия.

Строительство центра стартовало осенью прошлого года на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» будут созданы во всех регионах РФ.