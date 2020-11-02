Под Курском открыли модельную библиотеку

Всего в Курской области работает 206 модельных библиотек

В поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района открыли модельную библиотеку. В рамках нацпроекта «Культура» здесь установили компьютерное и мультимедийное оборудование. Появились новые книги на различных носителях, комфортная мебель. В библиотеке создадут культурно-досуговый центр и центр правовой информации.

Всего в Курской области работает 206 модельных библиотек. В этом году в регионе откроется еще 12. Сейчас все библиотеки региона в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора массовые мероприятия не проводят, производится только выдача литературы.