Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: маски будут раздавать бесплатно

Средства индивидуальной защиты будут распространять в общественном транспорте Фото: Светлана ВОЛКОВА

В администрации региона предложили бесплатно раздавать одноразовые маски пассажирам общественного транспорта. Прежде всего выдавать их будут пожилым людям в троллейбусах и трамваях.

- Акция начнется как только маски закупят. Распространять их будут волонтеры, - сказал вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

С начала пандемии в Курской области зарегистрировано уже более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 130 курян, сообщили в администрации региона. У 15 из них вообще нет симптомов заболевания.

Трое детей-грудничков попали в больницу с коронавирусом.

Всего сейчас в регионе официально болеют коронавирусом более 2800 человек. Больше всего ковидных коек занято сейчас в больнице имени Семашко - 128.