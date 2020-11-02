Еще у 130 курян за сутки подтвердился коронавирус

Ситуация с коронавирусом ухудшилась Фото: Из архива КП.

С начала пандемии в Курской области зарегистрировано уже более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 130 курян, сообщили в администрации региона. У 15 из них вообще нет симптомов заболевания.

Трое детей-грудничков попали в больницу с коронавирусом.

Всего сейчас в регионе официально болеют коронавирусом более 2800 человек. Больше всего ковидных коек занято сейчас в больнице имени Семашко - 128.