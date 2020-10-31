В Курске прошел очередной масочный рейд

Сотрудники и посетители торговых точек стали более ответственно относится к соблюдению масочного режима
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Сотрудники городского комитета экономического развития и управления по делам ГО и ЧС провели очередной рейд по соблюдению масочного режима сотрудниками и посетителями торговых центров и магазинов.
Они проверили 19 объектов торговли в Железнодорожном округе, зафиксировали одно нарушение – в торговом центре находился покупатель без маски. В Сеймском округе мониторинг проводили сотрудники окружной администрации. Из 15 обследованных предприятий нарушение зафиксировали только в одном. Руководству магазина выдали предписание.
Сотрудники и посетители торговых точек стали более ответственно относится к соблюдению масочного режима. В большинстве случаев, когда фиксируются нарушения, проверяющие ограничиваются вынесением предупреждения или профилактической беседой. Протоколы об административной ответственности составляют в исключительных случаях.