В Курске от коронавируса продезинфицировали 20 парков и скверов

Ситуация с коронавирусом осложняется
Фото: Светлана ВОЛКОВА
30 октября во всех округах города Курска проходит очередная санитарная обработка общественных пространств.
На улицы города вышли сотрудники окружных администраций, городского управления по делам ГО и ЧС, муниципальных предприятий «Курскводоканал» и «Курские городские коммунальные тепловые сети» военнослужащие химбригады. Все задействованные в работах специалисты обеспечены защитными костюмами, масками, перчатками.
Обработке подверглись 20 парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, автовокзал, площади перед аэропортом и железнодорожным вокзалом.