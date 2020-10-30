В Курске от коронавируса продезинфицировали 20 парков и скверов

Ситуация с коронавирусом осложняется Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 октября во всех округах города Курска проходит очередная санитарная обработка общественных пространств.

На улицы города вышли сотрудники окружных администраций, городского управления по делам ГО и ЧС, муниципальных предприятий «Курскводоканал» и «Курские городские коммунальные тепловые сети» военнослужащие химбригады. Все задействованные в работах специалисты обеспечены защитными костюмами, масками, перчатками.

Обработке подверглись 20 парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, автовокзал, площади перед аэропортом и железнодорожным вокзалом.