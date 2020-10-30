В Курске расчищают территорию разрушенного Летнего театра

Первомайский парк обещают сделать "излюбленным местом отдыха" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Территория бывшего Летнего театра, которая много лет находилась за забором, снова станет доступной для курян. Демонтированы ограждение, части разрушенного фундамента и остатки строительных конструкций снесенного здания Летнего театра, вырублены заросли, идет расчистка территории, сообщили в администрации региона.

Специалисты отмечают, что перед началом работ были проведены консультации со специалистами областного комитета по охране объектов культурного наследия. Рабочие вывозят только строительный мусор, культурный слой земли при благоустройстве не затрагивают.

В конце сентября 2020 года Первомайскому парку был придан статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Земля и все объекты переданы горадминистрацией в безвозмездное пользование ОКУ «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области».

Как пояснили в областном комитете природных ресурсов, сейчас в парке идет расчистка клумб. Для озеленения газонов завезут плодородный грунт, высадят тюльпаны. В ближайшее время начнется санитарная очистка территории, омолаживающая обрезка деревьев. Будет демонтировано ограждение и разрушенные участки асфальта. В парке сделают новое освещение и установят лавочки.

Ход работ контролируют специалисты комитета природных ресурсов Курской области и регионального комитета по охране объектов культурного наследия.