В Курске ищут женщину, которая сняла деньги с чужой карты

Полиция разыскивает подозреваемую Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность женщины, подозреваемой в краже денег с чужой банковской карты. В полиции 47-летняя женщина рассказала, что дома обнаружила пропажу кредитки и обратилась в отделение банка. Там выяснилось, что со счета сняли все сбережения – 68 тысяч рублей. Это стало возможно, потому что ПИН код женщина записала на самой банковской карте, чтобы не забыть.

- Удалось установить адрес банкомата, где проводилась операция. Полицейские изъяли записи со всех камер видеонаблюдения установленных неподалеку. На кадрах удалось рассмотреть внешность воровки, которая снимает деньги. Приметы подозреваемой: рост 170-175 см, худощавого телосложения. Была одета в спортивный костюм с серебристыми вставками, на голове бейсболка, на лице медицинская маска. Все, кто располагает информацией о подозреваемой, могут обратиться в полицию по телефону 32-39-59 или 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется, - сказали в полиции.