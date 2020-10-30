В Курской области завели дело за коммерческий подкуп в сфере строительства

Полицейские задержали подозреваемого с поличным Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курской области установили факт коммерческого подкупа в сфере строительства.

- Руководитель строительной организации потребовал от подрядчика, работу которого контролировал, деньги за то, чтобы ускорить выплаты за уже выполненные работы и за дальнейшее привлечение к выгодным контрактам, - рассказали в УМВД региона.

Полицейские задержали подозреваемого при получении 170 тысяч рублей. Против него СК завело уголовное дело по статье 2-4 "Коммерческий подкуп". Сейчас идет следствие.

Закон за такое преступление предусматривает штраф от одного до трех миллионов рублей, а также лишение свободы на срок от пяти до девяти лет.