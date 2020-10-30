В Курске всех водителей общественного транспорта проверяют на симптомы ОРВИ

Обработку пассажирского транспорта проводят не реже двух раз в сутки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В общественном транспорте Курска усилены меры по дезинфекции подвижного состава. Ежедневно на рейс выходит более 500 единиц пассажирского транспорта.

Заместитель директора департамента пассажирского транспорта Курска Дмитрий Бартенев рассказал, что промежуточную обработку пассажирского транспорта проводят не реже двух раз в сутки. В начале рабочего дня водители получают необходимые дезинфицирующие средства. На конечных остановках обрабатываются все поверхности: поручни, стекла, сиденья и кабина водителя, после чего салон проветривают.

Полная обработка транспорта проходит на территории производственных баз. Сотрудники депо обрабатывают сидения, ручки и все внутренние поверхности антибактериальным раствором «Жавельон», потом тщательно моют мыльным раствором.

Все профилактические мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора как в муниципальном, так и в частном транспорте, сказали в мэрии.

Помимо этого, ежедневно во время прохождения предрейсового осмотра водители проверяются на наличие признаков острых респираторных инфекций. На линию водители выходят только с разрешения медика.