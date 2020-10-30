За сутки от коронавируса умерли еще четыре курянина

Ситуация с коронавирусом в регионе сложная Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, по данным оперативного штаба на 7:30 30 октября в Курской области всего зарегистрировано 10774 (+122) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 8089 (+87) пациентов. На сегодняшний день скончались 93 человека, в том числе за последние сутки четыре человека: женщина - 68 лет и трое мужчин - 54, 55 и 59 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего "новых"№ больных в Курске - 47 человек, Железногорске - 20 и Тимском районе - 15.