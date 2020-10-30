Ночью под Курском произошел пожар

Пожар произошел в Курчатовском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 02:47 30 октября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в квартире в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района.

По прибытии в 02:50 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 02:56, ликвидировано в 03:00, сообщили в МЧС.

В результате пожара в квартире общей площадью 15 квадратных метров сгорел диван, закопчены холодильник, мебель, стены и потолок по всей площади квартиры. Без пострадавших.

Пожар тушили 12 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.