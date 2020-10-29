Под Курском горел дом

Пожар произошел днем Фото: Из архива КП.

В 15:05 29 октября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в жилом доме в поселке Золотухино Золотухинского района.

По прибытии в 15:09 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 15:12, ликвидировано в 15:17, сообщили в МЧС.

В результате пожара в жилом кирпичном доме в кухне огнем повреждена мебель и вещи на общей площади. Без пострадавших.

Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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