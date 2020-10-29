В Курске иномарка врезалась в стелу

Авария произошла вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 28 октября в 18.10. 33-летний водитель "Volkswagen Touareg" ехал по улице 50 лет Октября в сторону улицы Энгельса.

По пути напротив дома номер 1 по улице Энгельса по предварительным данным не справился с управлением и врезался в стелу, которая получила механические повреждения. В результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия, сказали в полиции.

Как пояснили в УМВД, водитель был трезв. В момент ДТП у него "возникли проблемы со здоровьем, в результате чего произошло столкновение с препятствием по неосторожности".