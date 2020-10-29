Курян предупредили о тумане

Курянам советуют быть осторожными на дороге Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 29 октября в течение суток будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ночью местами туман. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем слабый переменных направлений. Температура: ночью 2-7º тепла, днем 7-12º.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.