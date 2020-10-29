В Курске будут отключать свет

Работы будут вестись два дня Фото: Светлана ВОЛКОВА

Плановые работы на электросетях пройдут 2 и 5 ноября.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

Со 2 по 3 ноября, с 5 по 6 ноября с 9-30 до 15-00:

1-й Парковые переулки 1-11, 2-12, 2-й Парковые переулки 1-11, 2-6. Краснополянская 2-12, 19-21, 1-й Цветочный переулок, ул.2-я Цветочная, 3-й Заповедный переулок, ПЛК 48-54, 1, 2-я Цветовская, Цветовский проезд, Цветовская.

Со 2 по 3 ноября, с 5 по 6 ноября с 9-00 до 16-30:

1-3-я Кислинская, 1-я Степная, 8-9 Степные переулки, Цветная, Монтажников, Прилужная, Народная, 1-5 Малиновые переулки, Литовская, Рассыльная, Каштановая, 3-4 Каштановые переулки

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Со 2 по 3 ноября, с 5 по 6 ноября с 9.00 до 16.00

2-я Бугорская 2-20; 3-7; 1-я Бугорская 17-19; Новая Бугорская 1-15; 2-18

4-й Институтский переулок 2-6; 5-13; 2-я Кавказская 2-10

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

Со 2 по 3 ноября, с 5 по 6 ноября с 9.00 до 16.30

ДНТ Авиатор-2, Аэропортовская 32-74; Воздушная 23-55, Шубина 20-40, 21-33; Усадебная 33-47, 36-46

5 ноября 2020 с 13.30 до 16.30

Бочаровская 15-87, 4-106; Ново-Бочаровская 1-15, 2-10

Тел. для справок: 26-32-10