Театрально-концертные организации возобновили свою работу с 21 сентября Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 29 октября курские театры и филармония стали работать с 30-процентной загрузкой залов. Это позволит увеличить социальную дистанцию и сократить число одновременно пребывающих людей в местах общего пользования.

Принятые меры не скажутся на количестве и качестве мероприятий - все премьеры спектаклей и концерты состоятся. Ближайшая постановка 7 и 8 ноября в областном драматическом театре - комедия А.Н. Островского «Волки и овцы».

Театрально-концертные организации возобновили свою работу с 21 сентября в соответствии с решением оперативного штаба. За этот период показали более ста спектаклей и концертных программ. При их проведении соблюдаются все рекомендации и меры санитарно-эпидемиологической безопасности.