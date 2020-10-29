В Курской области для пациентов с коронавирусом заработают call-центры

Консультации будут осуществляться после установления диагноза, с согласия пациента Фото: Из архива "КП"

В пяти медучреждениях Курской области начались работы по проведению динамического наблюдения и консультирования граждан, находящихся на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19.

Сначала к этой работе подключат городские больницы № 1 и № 6, поликлиники № 5 и № 7, а также Железногорскую городскую больницу. В ноябре телемедицинские call-центры откроют во всех остальных поликлиниках Курска и Железногорска.

Телемедицинские консультации будут осуществляться после установления диагноза, с согласия пациента. Информацию о порядке их проведения разместят на сайте каждой медицинской организации.

В Курской области за последние сутки подтвердился 121 новый случай заражения коронавирусом. Семь человек скончались.