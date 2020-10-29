В Курске реконструировали Театральную площадь

Все недочеты и замечания, которые были высказаны в ходе комиссионного осмотра площади, устранили

Завершилась реконструкция Театральной площади в Курске. Рабочие благоустроили около семи тысяч квадратных метров. Полностью заменили плитку, смонтировали освещение, установили 24 лавочки, малые архитектурные формы и инсталляции.

Помимо светящейся арки, которая уже установлена на Театральной площади, здесь появятся две новогодние инсталляции, качели, туалет и знак «Театральная площадь».

Все недочеты и замечания, которые были высказаны в ходе комиссионного осмотра площади, устранили. Остались только высолы – белые и серые пятна на поверхности. Весной проведут мониторинг, если ситуация не изменится, то по гарантии плитку заменят.

На площади высадили хризантемы, весной здесь появятся и розы. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».