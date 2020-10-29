В Курске горел частный дом

ЧП произошло рано утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 07:42 29 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу Курск, 17-й Степной переулок.

- По прибытии в 07:50 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 08:23, ликвидирован в 08.31, - сообщили в ГУ МЧС региона.

В результате пожара в жилом деревянном доме обшитым сайдингом размером 30 метров сгорела крыша на площади два квадратных метра и пол на площади восемь квадратных метров.

Пожар тушили 17 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.